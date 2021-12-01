Google выпустила Android TV 12

Компания Google представила стабильную версию большого обновления платформы для умных телевизоров — Android TV 12.

На данный момент стабильная Android TV 12 доступна в ограниченном масштабе и пройдёт некоторое время, прежде чем производители начнут выпускать апдейты на её основе для своих телевизоров. Чтобы получить Android TV 12 прямо сейчас, потребуется специальное устройство — фирменная телеприставка Google ADT-3, предназначенная для разработчиков.

Android TV 12 приносит переработанный интерфейс. Одно из главных новшеств Android TV 12 — поддержка отображения интерфейса в разрешении 4K. В то время как Android TV годами поддерживает воспроизведение контента 4K, Android 12 стала первой версией платформы, когда сам пользовательский интерфейс отображается 4K. Раньше пользовательский интерфейс отрисовывался с максимальным разрешением 1080p, а затем масштабировался под экран телевизора. Теперь интерфейс главного экрана, настройки и другие системные элементы должны стать более чёткими, без характерного «замыливания».

Также с Android TV 12 появится долгожданная поддержка динамического переключения частоты кадров. В зависимости от воспроизводимого контента, телевизор автоматически сможет переключать частоту обновления изображения на оптимальное значение.

Появились функции размытия фона и масштабирования текста, новые индикаторы конфиденциальности для включенных камер и микрофонов, как у смартфонов на основе Android 12, а также поддержка HDMI CEC 2.0.