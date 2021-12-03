Google представила новые функции Android

Компания Google анонсировала ряд новых функций операционной системы Android. Представлена новая функция Family Bell, которая будет предупреждать пользователя и его семью о важных событиях в течение дня и поможет следить за ежедневным расписанием. Различные устройства умного дома, такие как домашняя колонка или умные дисплеи, будут поддерживать эту функцию и будут выдавать напоминания о заданных событиях, например о том, что пора забрать детей из школы или после тренировки.

Три приложения Google получают новые виджеты: Google Play Книги, YouTube Music и Google Фото. Новый виджет Google Play Книг позволяет получить доступ к своей библиотеке и отслеживать прогресс аудиокниги. Виджет YouTube Music помещает элементы управления воспроизведением и недавно воспроизведённые треки прямо на главный экран. И наконец, виджет Google Фото «Люди и домашние животные» позволяет воспроизводить слайд-шоу с фото избранных лиц и питомцев на главном экране.

Все устройства с Android 6.0+ также станут более защищёнными в следующем месяце за счёт автоматического сброса разрешений приложений. Эта функция автоматически отключит разрешения времени выполнения для приложений, которые некоторое время бездействовали. Однако разрешения могут быть восстановлены при следующем запуске приложения.

Набор эмодзи Emoji Kitchen для клавиатуры Gboard получил множество новых комбинаций, которые помогают выражать эмоции. Некоторых эмодзи нет в системных смайликах. Они уже доступны для пользователей бета-версии Gboard и станут доступными для всех в ближайшие недели.