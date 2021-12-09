Google выпустила первую бета-версию Android 12L

Google объявила о выпуске первой бета-версии Android 12L — операционной системы, призваннkй улучшить пользовательский опыт при работе на планшетах или смартфонах с большими складными экранами. Хотя первая бета-версия ориентирована в первую очередь на разработчиков, она позволяет увидеть, над чем работает Google.

В Android 12L разработчики Google добавили макет интерфейса, разделённый на два столбца, что позволит работать одновременно с двумя приложениями. Компания также работает над улучшением многозадачности, позволяя перетаскивать приложения в режим разделённого экрана прямо с панели задач, которую также можно использовать для быстрого переключения между программами.

Как и в случае с Android 12L Developer Preview, режим работы с большим экраном, который даёт доступ ко всем самым важным и интересным особенностям ОС, можно опробовать только на Lenovo Tab P12 Pro. Те, у кого нет доступа к этому устройству, смогут воспользоваться эмулятором. Google также заявляет, что Android 12L можно установить на поддерживаемые устройства Pixel, в число которых сейчас входят Pixel 3A, 4A и 5A, хотя пользователи этих смартфонов, естественно, не получат доступ к интерфейсу для устройств с большим экраном.