С 2022 года игры для Android будут официально доступны на ПК с Windows

В ходе мероприятия The Game Awards, организаторами которого выступают крупнейшие игровые и IT-компании, Google сделала важное заявление. По словам директора по продуктам Google Play Games Грега Хартнелла (Greg Hartnell), в 2022 году появится возможность запускать игры из маркетплейса Google на ПК под управлением ОС Windows.

В Google специально отметили, что нововведение не является результатом партнёрства с Microsoft. В отличие от, например, Amazon, договорившейся об интеграции своего магазина приложений с Windows 11, компания Google выпустит «частный», независимый продукт.

Деталей пока не слишком много. Судя по озвученным данным, речь идёт о приложении, которое необходимо скачивать и устанавливать на ПК под управлением Windows. Поскольку речь идёт о платформе Google Play Games, необходимо будет пройти авторизацию с помощью аккаунта Google — точно так же, как и на Android. По словам представителя Google, «игроки смогут начать там же, где они остановились» — на смартфоне, планшете, Chromebook и других платформах. Вероятно, это означает, что сохраняясь на одной платформе, можно будет вернуться к тому же моменту на другой.

По данным Google, «этот продукт обеспечит лучшее из экосистем Android и Google Play Games для ПК на Windows». Другими словами, вполне вероятно, что пользователям будет доступна только подборка избранных игр для Android, по крайней мере — сначала.

Пока неизвестно, будет ли новая функциональность доступна только на Windows 11 или её смогут получить и пользователи на Windows 10, каковы минимальные требования к железу, является ли новое ПО необычным эмулятором ОС Android или софт будет неким образом оптимизироваться специально для Windows.