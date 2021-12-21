Сообщество «Яндекс Go» во «ВКонтакте» подверглось взлому и атаке мошенников

Некоторые из подписчиков официального сообщества «Яндекс Go» в соцсети «ВКонтакте» потеряли деньги, откликнувшись на предложение приза, разосланное мошенниками. Компания ограничилась извинениями, не предложив компенсацию потерь.

Как сообщает «Коммерсантъ», 20 декабря в официальном сообществе «Яндекс Go» во «ВКонтакте» подписчикам было разослано предложение принять участие в розыгрыше призов. В качестве вознаграждения была обещана электронная техника, аксессуары и главный приз — деньги. Для участия в мероприятии предлагалось перейти по фишинговой ссылке на внешний сайт, где для получения приза в $3 тыс. требовалось ввести банковские реквизиты.

Как сообщили во «ВКонтакте», мошенники использовали слабую защищённость аккаунта администратора, который не привязал к своему профилю номер телефона для проверки входа, и добавили в группу злоумышленника, запустившего рассылку фишингового сообщения.

Сообщается, что через две минуты страница мошенников была заблокирована. Компания принесла извинения и предупредила, что администраторам сообществ следует включить двухфакторную аутентификацию и изучить правила безопасности. Что касается компенсации пострадавшим, то об этом в компании говорить отказались.

Во «ВКонтакте» уточнили, что всего по фишинговой ссылке перешли 332 человека, им оперативно отправили сообщение, о том, что это фишинг, а также рекомендации о смене пароля.

Сообщество «Яндекс Go» во «ВКонтакте» насчитывает 360 тысяч человек.