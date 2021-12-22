Команда Яндекса объявила хорошую новость для пользователей фирменного музыкального потокового сервиса. Яндекс.Музыка стала доступна для прослушивания на телевизорах. Как поясняют разработчики, в приложении «Кинопоиска» для телевизоров Samsung и LG, а также в Android TV появился раздел с Яндекс.Музыкой.

Подписчикам Яндекс.Плюс доступны рекомендации «Моей волны», популярные подборки и умные плейлисты, собственная коллекция и подкасты. Также доступна функция караоке — текст появляется на экране телевизора сразу, как включается трек, а строчки переключаются в зависимости от исполненного фрагмента песни.

Воспользоваться разделом с Яндекс.Музыкой, а также посмотреть тексты песен можно в приложении «Кинопоиска» на умных телевизорах — на моделях LG 2014 года выпуска и выше, Samsung 2016 года и выше или же моделях с Android TV. Модели Samsung 2015 года и Playstation 4 получат обновление позднее.

На телевизорах LG, Samsung и на приставке Playstation 4 новые функции появятся автоматически, а приложение на Android TV необходимо обновить до свежей версии.