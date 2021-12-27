Некоторые сайты могут перестать открываться с выходом браузера Chrome 100

В конце марта 2022 года должен состояться релиз браузера Google Chrome 100, и с появлением в номере версии третьей цифры могут возникнуть проблемы, из-за которых некоторые сайты перестанут открываться. Google уже знает о потенциальных сложностях и работает над их преодолением.

Когда для работы веб-сайта необходимо определить версию браузера, которым пользуется клиент, ресурс запрашивает так называемый User Agent — служебную текстовую строку, в которой содержится основная информация. Для актуального Chrome она выглядит примерно так: «Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36». Точная версия браузера приводится в этом фрагменте: «Chrome/96.0.4664.45», где «96» — так называемая «мажорная» или «старшая» версия.

Некоторые веб-сервисы, такие как конструктор сайтов Duda, при проверке версии браузера считывают только первые две цифры — платформа отказывается работать с версиями ниже Chrome 40 (от 2015 года), но с выходом 100-й версии система «увидит» только две цифры, и запись «Chrome/100» будет интерпретирована как 10-я версия. Google подтвердила проблему с данным ресурсом и предположила, что ошибка может возникнуть где-то ещё. Некоторые сложности были обнаружены для британской платформы Yell Business, однако её разработчики внесли необходимые исправления без потребности каких-либо действий со стороны Google.

В качестве временного решения было предложено с выходом Chrome 100 ввести дополнительную настройку в раздел «chrome://flags» и при необходимости изменять User Agent с переносом значения «100» во вторую группу цифр. Проще говоря, превращать запись вида «Chrome/100.0.1234.56» в «Chrome/99.100.1234.56». Если потенциально проблемные веб-ресурсы не смогут оперативно изменить алгоритмы проверки браузера, то это временное решение может на какое-то время задержаться в настройках обозревателя.