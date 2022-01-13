Компания Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 12L. Это важный этап в разработке новой версии ОС. По словам Google, начиная с Android 12L Beta 2 поведение системы и API приведены у своему окончательному виду. Таким образом, компания начинает финальное тестирование и отладку.

Как и раньше, установить бета-версию Android 12L могут все желающие, при условии наличия поддерживаемого смартфона — серии Google Pixel, начиная с моделей Google Pixel 3a и 3a XL. Апдейт Android 12L Beta 2 также включает обновление системы безопасности Android за январь 2021 года.

Ожидается, что Google выпустит ещё одну бета-версию перед релизом стабильной Android 12L в марте 2022 года. Напомним, что Android 12L — это функциональное обновление, разработанное в первую очередь для складных устройств и устройств с большим экраном. Тем не менее Android 12L подходит и для классических смартфонов, таких как Google Pixel.