Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 12L

Компания Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 12L. Это важный этап в разработке новой версии ОС. По словам Google, начиная с Android 12L Beta 2 поведение системы и API приведены у своему окончательному виду. Таким образом, компания начинает финальное тестирование и отладку.

Как и раньше, установить бета-версию Android 12L могут все желающие, при условии наличия поддерживаемого смартфона — серии Google Pixel, начиная с моделей Google Pixel 3a и 3a XL. Апдейт Android 12L Beta 2 также включает обновление системы безопасности Android за январь 2021 года. 

Ожидается, что Google выпустит ещё одну бета-версию перед релизом стабильной Android 12L в марте 2022 года. Напомним, что Android 12L — это функциональное обновление, разработанное в первую очередь для складных устройств и устройств с большим экраном. Тем не менее Android 12L подходит и для классических смартфонов, таких как Google Pixel. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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