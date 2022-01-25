Microsoft снова заставляет пользователей Windows 11 переходить на Edge и Bing

В свежем обновлении для Windows 11 Microsoft принудительно сбросила пользовательские настройки для браузера и поисковика. Теперь Edge снова стал дефолтным браузером, а Bing – дефолтным поиском.

Кроме того, изменилась и стартовая страница, она стала автоматически перенаправлять на bing.com. Похоже, тем самым софтверный гигант подталкивает пользователей к использованию своих продуктов.

В связи с этим "нововведением" в Сети появилось множество гневных сообщений. В них подобную практику Microsoft называют незаконной и предлагают подать на нее в суд.

Компания уже не первый раз прибегает к различным уловкам для продвижения Edge и Bing. Так, одна из прошлогодних сборок Windows 11 не позволяла открывать веб-страницы ничем кроме Edge. А до этого Microsoft усложнила процесс смены браузера по умолчанию. Впрочем, позднее ей пришлось отказаться от этих изменений, в том числе после критики со стороны разработчиков Mozilla, Opera и Vivaldi.