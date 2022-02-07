Wargaming Forge объявляет новый набор на бесплатные курсы

Wargaming Forge открывает набор на курсы по двум популярным направлениям: 2D Art и Visual Effects (VFX).

Обучение на курсах будут вести профессионалы из компании Wargaming. Они погрузят студентов в специфику работы и на практических примерах покажут, как проходит процесс создания популярных во всем мире игр. Все студенты смогут пополнить портфолио реальными проектами, созданными в рамках обучения, а самые успешные из них смогут попасть в команду Wargaming.

Заявки на курс принимаются до 28 февраля, 12:00.

Студенты направления VFX научатся основам создания эффектов, таких как дым, огонь, взрывы, разрушение и др., на основе партиклов и 3D-мешей, а также подготовке для них статичных и анимированных текстур.

Основные требования по направлению VFX: владение Photoshop на базовом уровне, умение моделировать в Maya, 3Ds MAX, Blender или в другом 3D-пакете; наличие актуального портфолио.

Студенты направления 2D Art получат практические знания для создания иллюстраций, интерфейсов и 2D-объектов, а также узнают особенности работы 2D-художника в гейм-индустрии. Также им предстоит изучить основы кастомизации и самостоятельно создать иллюстрации и интерфейсы.

Основные требования по направлению 2D Art: базовые знания Photoshop; базовые знания композиции, цветоведения; наличие портфолио; наличие графического планшета. Знание 3D-пакета (Blender, 3Ds MAX, Maya, ZBrush и др.) и английского языка приветствуются.

Для того чтобы попасть на курсы, необходимо заполнить анкету, прислать свое портфолио, выполнить техническое задание и пройти видеоинтервью. Однако главное — это стремление получать новые знания и желание развиваться в выбранной специальности.

Подробную информацию о наборе на курсы 2D Art и VFX в Wargaming Forge можно получить здесь по 2D-Ar и VFX.