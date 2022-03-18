Google выпустила Android 13 Developer Preview 2

Всего месяц спустя после выхода первой предварительной версии Android 13 для разработчиков на свет появилась вторая. Образы системы доступны для смартфонов Pixel с 4 по 6 версию, а также для эмулятора.

Важнейшим нововведением новой версии стали запросы приложений на вывод уведомлений. Пользователям эта функция, вероятно, придётся по вкусу, потому что некоторые приложения после установки начинают беспокоить по каждому незначительному поводу, и разработчикам теперь придётся осторожнее пользоваться этим инструментом. Новые средства API также позволят разработчикам со временем самостоятельно отзывать некоторые разрешения приложений, если потребность в них отпадает.

Ещё одним крупным нововведением стало появление поддержки стандарта MIDI 2.0 — совместимое оборудование можно подключать по USB для двусторонней связи. Заявлено также о поддержке протокола Bluetooth Low Energy (LE) Audio с кодеком Low Complexity Communications Codec (LC3), который предлагает относительно высокое качество звучания при низких битрейтах. Как можно догадаться по названию, беспроводной стандарт обеспечивает экономию энергии и, соответственно, более продолжительное время автономной работы.

Android 13 получил поддержку векторных шрифтов формата COLRv1 — в этот формат уже переведён набор системных эмодзи. Будучи векторным, формат позволяет масштабировать изображения без пиксельных артефактов, сохраняя при этом небольшой размер файла. Разработчики улучшили вывод текста на использующих собственную письменность экзотических языках: тамильском, бирманском, телугу и тибетском. Для всех них адаптирована высота строки, и символы больше не обрезаются. Обновлён также API для работы с языками, требующими преобразования письменности: японские пользователи смогут вводить текст символами хираганы и в режиме реального времени видеть результаты поиска иероглифов кандзи — существующий сложный четырёхэтапный ввод становится неактуальным.