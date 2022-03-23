"Беларусбанк" предупредил о новом способе мошенничества

В своем Telegram-канале "Беларусбанк" рассказал о новой схеме, которую могут использовать мошенники. 

Действует она следующим образом. Злоумышленники от имени банка направляют в месенджерах Viber или Telegram фишинговое сообщение с информацией о якобы возможной блокировке мобильного приложения банка официальными магазинами приложений. Далее в сообщении может содержаться предложение установить (в целях сохранения работоспособности мобильного приложения) на ваш смартфон новую версию приложения из прикрепленного файла, который является вредоносным.

"Беларусбанк" напоминает, что устанавливать М-банкинг можно только из официальных источников — магазинов приложений Play Market и App Store.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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