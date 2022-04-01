Microsoft представила новое приложение для связи Android и Windows

Приложение Your Phone теперь имеет новое название — Phone Link — и предлагает совершенно новый интерфейс, который позволяет получать уведомления заранее. Кроме того, софтверный гигант подписал партнёрское соглашение с Honor, которое обеспечит поддержку некоторых устройств независимого бренда смартфонов.

Windows 11 упрощает подключение смартфонов путем сканирования QR-кода, который автоматически запускает загрузку приложения для сопряжения на телефон. До сих пор приходилось загружать его вручную через магазин Microsoft. Это приложение также получило новое имя — теперь оно называется Link to Windows вместо Your Phone Companion.

Новая операционная система Microsoft привнесла множество улучшений в дизайн, и приложение Phone Link последовало ее примеру. Появилось больше элементов управления цветовой палитрой, и все приложение в целом выглядит и работает в стиле Windows 11.

Партнерство с Honor упростит запуск телефонных приложений и навигацию на ПК для моделей Honor Magic V, Magic4, Magic4 Pro, Magic4 Ultimate и их предшественников Magic3, Magic3 Pro, Magic3 Pro+.