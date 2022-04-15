GitHub начал блокировку аккаунтов российских компаний

Российские сетевые источники сообщают о том, что сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков. Данная практика, как отмечается, вступила в силу на текущей неделе.
GitHub позиционирует себя в качестве социальной сети для разработчиков. Кроме размещения кода, участники могут общаться, комментировать правки друг друга, а также следить за новостями и обновлениями.
Сообщается, что по состоянию на 15 апреля 2022 года заблокированы десятки российских аккаунтов. Среди них — учётные записи «Сбербанка», ВТБ, а также отдельных индивидуальных разработчиков.
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Комментарии
А что вы хотели?
Разрабы -- это обслуга, принцип работы "Чего изволите?".
Но вообще-то большое свинство.
Думаю, коснётся и нас, белорусов.
Но вы, журналисты, не обольщайтесь -- вы ничем не лучше айти-разработчиков, ибо принцип ваш тот же.