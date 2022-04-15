GitHub начал блокировку аккаунтов российских компаний

Российские сетевые источники сообщают о том, что сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков. Данная практика, как отмечается, вступила в силу на текущей неделе.

GitHub позиционирует себя в качестве социальной сети для разработчиков. Кроме размещения кода, участники могут общаться, комментировать правки друг друга, а также следить за новостями и обновлениями.

Сообщается, что по состоянию на 15 апреля 2022 года заблокированы десятки российских аккаунтов. Среди них — учётные записи «Сбербанка», ВТБ, а также отдельных индивидуальных разработчиков.