Google запретит разработчикам Android-приложений встраивать функцию записи звонков

Компания Google намерена запретить разработчикам приложений для устройств на базе Android интегрировать в свои продукты функцию записи звонков. Для этого соответствующим образом будет изменена политика платформы Play Маркет, официального магазина цифрового контента компании. Упомянутые изменения вступят в силу 11 мая.

Речь идёт об изменениях политики Play Маркет, в соответствии с которыми сторонним разработчикам будет запрещено использовать API специальных возможностей для реализации функции записи звонков в своих приложениях. Любопытно, что это изменение затронет только сторонние приложения и не будет актуальным в случае, если функция записи звонков установлена на пользовательском устройстве из коробки. Например, нововведение не коснётся фирменных смартфонов Google Pixel, которые поставляются с предустановленным инструментом записи звонков.

Отметил, что Google на протяжении многих лет активно препятствует записи звонков на своей мобильной платформе. Ещё в Android 6.0 Google отключила официальный API записи звонков, который позволял разработчикам легко встраивать функцию записи звонков в свои продукты. Это побудило разработчиков искать неофициальные пути реализации упомянутой функции. В Android 9.0 и Android 10 реализация записи звонков последовательно усложнялась.

Похоже, что новые изменения полностью лишат сторонние приложения такой возможности. Хотя Google пока не объявила, что будет со сторонними приложениями с функцией записи звонков после 11 мая. Не исключено, что их удалят из Play Маркета, поскольку они перестанут соответствовать правилам платформы. При этом пользователям ничто не помешает установить подобные приложения из стороннего источника.