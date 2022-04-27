Вышла первая публичная бета-версия Android 13

Google объявила о выходе первой публичной бета-версии Android 13 — мобильная платформа теперь доступна для скачивания и установки на все совместимые смартфоны серии Pixel. Официальный анонс ОС состоится в мае на ежегодной конференции Google I/O, а релиза придётся подождать до второй половины года.

Установка бета-версии Android 13 доступна для смартфонов Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a 5G, 5, 5a, а также 6 и 6 Pro. Обновлённая мобильная платформа предлагает ряд новых функций, среди которых, в частности, значатся поддержка поддержка профиля Bluetooth LE Audio, USB-периферии стандарта MIDI 2.0 и новые функции безопасности.

Пользователи Android смогут запрещать отдельным приложениям выводить уведомления, чтобы избавиться от спама, а также ограничивать доступ приложений к определённым типам медиафайлов: изображениям, видео или аудио — ранее система без дальнейших уточнений запрашивала доступ к ресурсам накопителя. Обновлены также инструменты управления ключами шифрования, появились новые средства API для воспроизведения аудио

Владельцы совместимых устройств смогут установить Android 13, зарегистрировавшись в программе бета-тестирования — платформа будет доступна для установки в качестве обновления. Ранее зарегистрированные в программе участники получат обновление в ближайшее время.