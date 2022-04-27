Google Play начал сообщать, какие пользовательские данные собирают приложения

Компания Google начала внедрение уже анонсированной для Google Play функции — в маркетплейсе начали появляться данные о том, какие сведения собирают приложения после установки на смартфон. Новая функциональность будет постепенно появляться у разных групп пользователей, а разработчики должны добавить соответствующие данные до 20 июля.

Инициатива была анонсирована ещё в прошлом году. По данным Google, новая секция в описании приложения позволяет пользователям получить больше информации о собираемых данных, делится ли разработчик соответствующими сведениями с кем-либо ещё и, например, каким образом защищаются/шифруются данные при передаче.

Больше сведений о том, какую информацию разработчики обязаны раскрывать в описаниях приложений, можно увидеть на официальной странице поддержки Google. По имеющимся данным, предоставление недостоверных сведений о сборе данных может привести как к блокированию обновлений приложений, так и к полному их удалению из маркетплейса. По сведениям Google, специальную форму обязаны заполнить даже разработчики, чьё ПО вообще не собирает данные. Дополнительно они обязаны предоставить ссылку на свою политику конфиденциальности.

К реформам в Google приступили после того, как аналогичная функциональность уже появилась в Apple App Store в конце 2020 года. Впрочем, секция Google не является полным клоном соответствующего раздела у Apple, поэтому разработчикам придётся предоставлять компаниям для размещения своих программ немного отличающуюся информацию.

Инициатива стала очередной попыткой Google убедить общественность в том, что Play Маркет уважает конфиденциальность пользователей. Ранее в текущем месяце компания сообщала о намерении ограничить доступность устаревших приложений для обеспечения дополнительной безопасности.