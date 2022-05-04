Microsoft открыла код приложения трёхмерной анимации 3D Movie Maker

В 1995 году компания Microsoft представила приложение 3D Movie Maker, призванное помочь детям в обучении основам 3D-анимации и заодно продемонстрировать невероятные графические возможности Windows 95.

3D Movie Maker позволяет использовать для создания трёхмерной анимации 40 персонажей в заранее отрисованных сценах, программировать выполнение ими различных действий, добавлять объекты и аудиоэффекты и даже записывать аудиотреки с помощью микрофона. В результате пользователь получает 3D-ролик в стиле 1995 года с фреймрейтом 6 FPS.

Через 27 лет с момента релиза компания открыла исходный код приложения для всех желающих — его можно загрузить с GitHub. В Microsoft подчёркивают, что проект не рассчитан на современное программное и аппаратное обеспечение, поэтому в первую очередь подойдёт для желающих поэкспериментировать с ретрософтом для того, чтобы тот заработал на Windows 10 или 11.

Ожидается, что открытие кода приложения 3D Movie Maker, включая компоненты сторонних разработчиков вроде Brender, поможет энтузиастам сохранить «наследие Microsoft» и создать рабочую версию для запуска на современных компьютерах без использования виртуальных машин.