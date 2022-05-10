Российский магазин Android-приложений NashStore открыли для разработчиков

В России открыли магазин Android-приложений NashStore для разработчиков, сообщил ресурс РБК со ссылкой на пресс-службу его создателя — автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровые платформы».

С 9 мая разработчики смогут добавлять свои приложения на сайт магазина, предварительно зарегистрировавшись в нём. Приложения проверят на наличие вредоносного кода, после чего их можно будет опубликовать в магазине в формате .apk с возможностью импорта данных из Google Play. Как обещают в «Цифровых платформах», вскоре в магазине появятся платёжные сервисы, а с 16 мая для владельцев Android-смартфонов из России и стран Евразийского экономического союза станет доступно скачивание приложений.

Заявки на регистрацию подали разработчики из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Курской, Самарской, Свердловской, Новосибирской областей и других регионов), также из-за рубежа (Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Казахстана, Беларуси и других стран). По словам директора по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимира Зыкова, с момента анонса на сайте NashStore предварительно зарегистрировалось более 250 тыс. человек

«В наших планах сделать самый удобный магазин приложений в России», — заявил он. Как сообщается, компания пригласила к сотрудничеству более 3000 владельцев приложений, включая банки ВТБ, «Открытие», Сбербанк, а также компанию «ЕАПТЕКА», «Мамба», ДИТ Москвы, «Суточно.ру» и т. д.