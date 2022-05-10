Опубликован список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 13

На этой неделе Google представит операционную систему Android 13, а после анонса будет объявлена программа бета-тестирования, в которой, как и в предыдущие годы, примут участие различные производители смартфонов, включая Xiaomi.

Ожидается, что Android 13 выйдет на устройствах Xiaomi вместе с оболочкой MIUI 13 или даже MIUI 13.5. Ресурс Xiaomiui.net опубликовал список всех устройств, которые получат это обновление.

Xiaomi:

Mi 10S

Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S, 12S Pro

Xiaomi 12, 12 Pro,

12 Lite, 12X, 12X (India), 12X Pro (India)

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

CIVI / CIVI S

Xiaomi Pad 5 Series

Redmi:

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G

10C / Redmi 10 (India)

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming

Poco:

Poco F3/GT

X3 GT / X3 Pro

Poco F4/Pro/GT

M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

Poco M4 5G

Также опубликован список устройств, которые не получат Android 13: