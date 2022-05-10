Опубликован список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 13

На этой неделе Google представит операционную систему Android 13, а после анонса будет объявлена программа бета-тестирования, в которой, как и в предыдущие годы, примут участие различные производители смартфонов, включая Xiaomi.
Ожидается, что Android 13 выйдет на устройствах Xiaomi вместе с оболочкой MIUI 13 или даже MIUI 13.5. Ресурс Xiaomiui.net опубликовал список всех устройств, которые получат это обновление.
Xiaomi:
- Mi 10S
- Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro
- Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi 12S, 12S Pro
- Xiaomi 12, 12 Pro,
- 12 Lite, 12X, 12X (India), 12X Pro (India)
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2
- CIVI / CIVI S
- Xiaomi Pad 5 Series
Redmi:
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G
- 10C / Redmi 10 (India)
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
- Note 10T/10 5G
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G
- Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
- Note 11T/11 5G/4G
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S
- Redmi K50/Pro/Gaming
Poco:
- Poco F3/GT
- X3 GT / X3 Pro
- Poco F4/Pro/GT
- M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
- Poco M4 5G
Также опубликован список устройств, которые не получат Android 13:
- Redmi K30 Pro / Zoom Edition
- K30S Ultra
- POCO F2 Pro
- Mi 10 / Pro / Ultra
- 10T / Pro
- Redmi 9 / Prime / 9T / Power
- Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
- Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
- Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
- POCO X3 / NFC
- X2 / M2 / M2 Pro
- Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite
- Mi Note 10 Lite
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