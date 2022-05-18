Белорусы не смогут обновлять и добавлять платные приложения в Google Play

Белорусы не смогут загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Такая информация содержится в англоязычной версии сайта Google.

Напомним, что России такое нововведение действует с марта. "В связи с нарушениями работы платежных систем, платежная система Google Play приостановила работу для пользователей в России с 10 марта 2022. Это означает, что пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения остались доступными в Play Store" - сообщалось на сайте Google.

Подписки будут действовать до конца текущего расчетного периода, но их нельзя будет продлить, и они будут отменены. Существующие подписки с льготными и бесплатными пробными периодами будут продолжать работать до тех пор, пока не будет предпринята попытка оплаты.