В Беларуси наблюдаются сбои в работе банковских карт

В Беларуси наблюдаются сбои в работе банковских карт практически всех банков, о неполадках в работе программно-технического комплекса. Об этом сообщает Банковский процессинговый центр.

"ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса. В настоящее время прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки", - сообщается на сайте организации.

На момент написания заметки проблемы с карточками решены не были.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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