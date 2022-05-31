В Беларуси наблюдаются сбои в работе банковских карт практически всех банков, о неполадках в работе программно-технического комплекса. Об этом сообщает Банковский процессинговый центр.

"ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса. В настоящее время прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки", - сообщается на сайте организации.

На момент написания заметки проблемы с карточками решены не были.