У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК

В России поступают сведения о том, что пользователям не удаётся загрузить версию WhatsApp, предназначенную для настольных компьютеров. Проблема актуальна как для Windows, так и для компьютеров на macOS.

По имеющимся данным, при попытке загрузки программы-клиента для компьютеров с сайта WhatsApp браузер демонстрирует ошибку и сообщает о том, что ресурс недоступен. В этом случае не представляется возможным осуществить загрузку.

При этом загрузка легко осуществляется при помощи VPN-сервисов с зарубежных IP. Судя по всему, ограничена передача данных только пользователям с российскими IP-адресами. По информации портала Rozetked, проблема заключается в том, что ресурсы для скачивания WhatsApp внесены в реестр Роскомнадзора.

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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