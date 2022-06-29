У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК

В России поступают сведения о том, что пользователям не удаётся загрузить версию WhatsApp, предназначенную для настольных компьютеров. Проблема актуальна как для Windows, так и для компьютеров на macOS.

По имеющимся данным, при попытке загрузки программы-клиента для компьютеров с сайта WhatsApp браузер демонстрирует ошибку и сообщает о том, что ресурс недоступен. В этом случае не представляется возможным осуществить загрузку.

При этом загрузка легко осуществляется при помощи VPN-сервисов с зарубежных IP. Судя по всему, ограничена передача данных только пользователям с российскими IP-адресами. По информации портала Rozetked, проблема заключается в том, что ресурсы для скачивания WhatsApp внесены в реестр Роскомнадзора.