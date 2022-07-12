Gartner: рынок ПК показал сильнейшее падение за девять лет

Компания Gartner обнародовала статистику по мировому рынку персональных компьютеров во втором квартале текущего года. Представленные данные учитывают продажи десктопов, ноутбуков, ультрабуков и хромбуков. Планшеты в рассмотрение не берутся.

В период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано 72,0 млн компьютеров. Это на 12,6 % меньше результата годичной давности (82,4 млн штук). Таким образом, как отмечается, зафиксирован сильнейший спад за девять лет.

Рейтинг крупнейших поставщиков возглавляет Lenovo с долей 24,8 %. На втором месте находится HP с 18,8 %, а «бронза» досталась Dell с 18,5 %. На четвёртом месте располагается Apple — 8,8 %. Далее идут Acer и ASUS, контролирующие соответственно 7,1 % и 6,5 % рынка. Все прочие поставщики сообща удерживают 15,5 % отрасли.

Говорится, что в сложившейся ситуации больше других пострадал регион EMEA, в который входят Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка. Здесь поставки ПК рухнули на 18 % — до 17,8 млн единиц. При этом в сегменте ноутбуков отмечено падение отгрузок на 20 %, а в сегменте хромбуков — более чем на 50 % в годовом исчислении.

О сокращении мирового рынка ПК также сообщает International Data Corporation (IDC). Со статистикой этой компании можно ознакомиться здесь.