Биткоин снова упал ниже отметки $20 000

Биткоин во вторник упал ниже отметки $20 000 после того, как на прошлой неделе был зафиксирован самый значительный за более чем три месяца рост этой криптовалюты, сообщил ресурс Bloomberg.

Крупнейшая криптовалюта упала во вторник на 2,6 % до $19 870, снижаясь четвёртый день подряд после роста в пятницу до $22 472. В свою очередь, вторая по величине криптовалюта Ethereum упала на 4,1 % до $1090,94. А индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, который отслеживает производительность 100 крупнейших цифровых активов, упал на 2,6 %.

Проблемы биткоина и других криптовалют эксперты связывают с борьбой центрального банка с высокими показателями инфляции, использующего для её усмирения повышение процентной ставки. Последние пару лет криптовалюты, как правило, торгуются вместе с рисковыми активами.