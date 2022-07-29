В Беларуси экспорт компьютерных услуг на душу населения превысил $300

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала статистические данные за 2021 год, среди которых экспорт компьютерных услуг стран-членов ООН, сообщает пресс-служба ПВТ.

Согласно представленным данным, в 2021 году в Беларуси экспорт компьютерных услуг на душу населения увеличился на 20 % и составил $ 320. Годом ранее этот показатель достигал $ 267.

По итогам года Беларусь находится среди лидеров стран Восточной Европы по этому показателю. В ТОП-3 также вошли Чехия и Румыния.

В рамках отдельной страны данный параметр характеризует уровень развития IТ-сектора и его значимость для национальной экономики. По итогам 2021 года экспорт компьютерных услуг на душу населения в Венгрии составил $ 276, Польше – $ 266, США – $ 135, Южной Корее – $ 156, Японии – $ 75, России – $ 44, Грузии – $ 35.

В Беларуси экспорт компьютерных услуг обеспечивается силами компаний-резидентов Парка высоких технологий. В 2021 году суммарный экспорт ПВТ достиг $ 3,2 млрд., на долю Парка приходится более 30% всего экспорта услуг Беларуси.