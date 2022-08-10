RAEX опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний России

Опубликован двадцатый ежегодный выпуск рэнкингов ведущих ИТ-компаний России, составленный агентством RAEX по итогам 2021 года.

2021 год, как показывают итоги ежегодного списка ведущих групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий, составленного агентством RAEX оказался успешным для отечественной ИТ-отрасли. Совокупные доходы участников рэнкинга увеличились за этот срок на 18% (при инфляции 8,5%, Росстат) и составили 548,2 млрд рос. рублей (по итогам 2020-го было плюс 16%). Такие темпы роста ИТ в России показывали лишь 9 лет назад — за 2012 г. доходы компаний-участниц рэнкинга увеличились на 22%.

Несмотря на то, что в нынешнем рэнкинге отсутствует его давний беcсменный лидер – группа «ЛАНИТ», а также такие крупные представители отрасли, как группа «Инфосистемы Джет» и «СКБ Контур» (не предоставившие данные о деятельности за 2021 год), представительность состава рэнкинга сбалансировали новые крупные участники – группа Т1 (№2 в рэнкинге, рост 51,4%), группа МТС (№3, рост 17,4%) и Sitronics Group (№8, рост 17,1%). На их долю приходится 28% от суммарной выручки по рэнкингу или 152,5 млрд рублей за 2021 год (+ 32,3% к 2020 году). К участию в нынешнем рэнкинге также присоединились и ряд других компаний: IBS, «Юзтех Профешнл», «Ускорение бизнеса» (тм «Первый Бит»), PROF-IT GROUP, «СмартСтаффинг», СберАналитика, «ЭВОЛА».

Большая часть участников нынешнего списка (30 компаний) завершила прошлый год ростом доходов, который наблюдался почти по всем направления ИТ-деятельности.

Так выглядит первая десятка рейтинга:

1. Softline

2. Т1

3. МТС

4. АйТеко

5. «КРОК»

6. IBS

7. ЦФТ («Центр финансовых технологий»)

8. Sitronics Group

9. ФОРС

10. ICL-КПО ВС