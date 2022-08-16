Google выпустила стабильную версию Android 13

Компания Google начала распространять стабильную версию операционной системы Android 13. Первыми новую ОС получат смартфоны Google Pixel. Релиз финальной версии Android 13 случился раньше, чем ожидалось. Выход Android 12 в прошлом году состоялся в октябре, а Android 11 — в сентябре 2020-го.

В новой версии операционной системы компания Google сосредоточилась на доработке функций, которые были введены компанией в прошлом году с переходом Android на новый интерфейс Material You. Например, в меню быстрых настроек кнопки редактирования плиток QS, выключения устройства и настроек сменили своё расположение.

Количество возможных цветовых решений системы на основе обоев и основных цветов в разделе «Обои и стиль» было увеличено до 16. В новой версии ОС динамические значки приложений могут применяться ко всему установленному на устройстве ПО, а не только к фирменным продуктам Google.

Компания добавила больше возможностей для настройки приватности. Вместо доступа ко всем файлам теперь можно предоставлять отдельные разрешения для чтения фото, видео и каждого типа файлов. Также для каждого приложения в Android 13 необходимо будет выдавать отдельные разрешения на отправку уведомлений, которые по умолчанию будут выключены.

Появилась возможность отправки сообщений из приложений, включая Google Messages, напрямую в хромбуки (на манер iMessage на компьютеры Mac).

Нововведения также включают в себя установку языка, отличного от системного, для каждого отдельного приложения. В Android 13 появилась поддержка Bluetooth LE Audio для более эффективной беспроводной передачи звука на беспроводные наушники. Также появилась поддержка объёмного звука с функцией трекинга головы, благодаря которой изменяется направление звука в зависимости от поворота головы пользователя. Компания не уточняет, какие модели наушников от сторонних производителей получат поддержку данной технологии, однако ранее Google сообщала, что наделит такой функцией свои беспроводные наушники Pixel Buds Pro.

Стоит отметить, что изменения в Android, которые появляются в устройствах Google Pixel, не всегда появляются в смартфонах других брендов. Компания Google описала новые функции и возможности, которые предлагает Android 13 на смартфонах семейств Pixel 4, Pixel 5 и Pixel 6.

После смартфонов Pixel новую операционную систему Android 13 в этом и следующем году начнут получать смартфоны Samsung, ASUS, Nokia (HMD), Motorola, OnePlus, Oppo, Sony, Xiaomi и других производителей.