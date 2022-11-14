«Сколково» открывает представительство в Индии

15 ноября в Нью-Дели, Индия, будет открыто официальное представительство Фонда «Сколково». Данный шаг укрепит сотрудничество между российским и индийским технологическим сообществом и упростит вывод высокотехнологичных продуктов на локальные рынки.

В своей работе представительство будет опираться на опыт сотрудничества с партнерами — Индийской палатой международного бизнеса (ICIB), Национальным агентством содействия и поощрения инвестиций Индии Invest India, Конфедерацией индийской промышленности (CII), Национальной ассоциацией сервисных компаний (NASSCOM) и другими институтами при поддержке Посольства и Торгпредства Российской Федерации в Индии.

Основные направления работы представительства — сопровождение сделок между индийскими компаниями и стартапами и партнерами «Сколково», продвижение Фонда и его услуг для зарубежных компаний, организация визитов и поддержка участия в бизнес-мероприятиях, проведение консультаций, образовательных программ и исследований.

Новое представительство «Сколково» возглавит Михаил Гусев, имеющий обширный опыт работы в этой стране, наладивший пул деловых контактов с представителями власти и бизнеса республики, реализовавший ряд совместных проектов с индийскими партнерами.