Подарков хватит всем – специальное предложение для новых абонентов А1

Время чудес и исполнения желаний в А1! Пока вы думаете, о чем попросить Деда Мороза и чем порадовать близких в Новый год, А1 уже обо всем позаботился: со специальным праздничным предложением все новые абоненты могут получить безлимит подарков.

С 17 ноября 2022 года у всех, кому нужна удобная, современная и доступная мобильная связь без ограничений и сложной математики, есть уникальная возможность получить все и сразу в одном эксклюзивном предложении. За 22,99 рубля в месяц новых абонентов А1 ждет полный безлимит трафика и звонков во все сети! А дополнительным бонусом станет подписка «Все включено» на 90 дней с доступом ко всему контенту видеосервиса VOKA.

Успейте подключиться сейчас – и пользуйтесь мобильной связью и интернетом всего за 22,99 рубля!

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