В МТС стали доступнее три версии смартфона POCO M5

В МТС стали доступнеевсе три версии популярного смартфона POCO M5. При покупке любой моделиможно сэкономить 100 рублей. Кроме того, их можно оформить в рассрочку без переплаты. Цены стали ниже на версии POCO M5 с 4/64GB, 4/128GB и 6/128GB памяти. Смартфоны стали доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

POCO M5 – это смартфон с емкой батареей, ярким плавным экраном и мощным процессором. Он оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для создания запоминающихся фотографий в нем предусмотрены основная тройная камера на 50+2+2 Мп и фронтальная камера на 5 Мп. Смартфон собран на основе мощного 8-ядерного процессора MediaTek Helio G99, для которого характерны высокая производительность и пониженное энергопотребление.

Дополнительно предусмотрены сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку, модуль NFC для бесконтактной оплаты, ИК-порт для управления бытовой техникой и аудиоразъём 3,5 мм. Внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч способен обеспечить до 21 часа автономной работы в режиме непрерывного воспроизведения видео и до 42 часов – в режиме разговоров. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Цены на все версии смартфонов представлены по ссылке.