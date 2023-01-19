Торговая точка по продаже белорусских ноутбуков открылась в ТЦ "Столица"

Точка розничной торговли белорусских ноутбуков H-book открылась в торговом центре "Столица", сообщает БЕЛТА.

Торговая точка разместилась в центральном атриуме торгового центра и найти ее не составит труда.

"На данный момент наши товары представлены в интернет-магазинах Республики Беларусь и с сегодняшнего дня - в торговой точке ТЦ "Столица". Это первая торговая точка, в которой можно посмотреть ноутбуки, взять их в руки, протестировать и приобрести. Здесь вас встретят опытные консультанты, которые разъяснят все преимущества продукта и расскажут о том, почему наш ноутбук стоит приобрести и чем он лучше конкурентов. И, скажем так, его стоимость — это первостепенная причина его приобретения. Цену для открытого рынка мы установили в Br1599. Она рекомендована производителем и едина для всего рынка", — рассказал руководитель департамента компьютерной техники ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Роман Щепакин.

По его словам, по качеству и производительности белорусский ноутбук лучше, чем некоторые модели передовых мировых брендов в схожих конфигурациях. "Наш ноутбук имеет вес 1.8 кг в модели, которая доступна сегодня в продаже. Это 15" модель с самыми востребованными характеристиками, — отметил руководитель департамента. — Он легкий, бесшумный, с продолжительным автономным периодом работы до 8 часов".

"Главное, что мы не уступаем мировым брендам, — дополнил Роман Щепакин. — Перед тем как запустить проект, мы провели огромную работу, в том числе сравнительную, испытательную и научно-техническую, для того чтобы обеспечить характеристики на максимально достижимом уровне для удовлетворения растущих потребностей пользователей. По многим характеристикам можем сказать, что прохождение тестов нашим ноутбуком вполне превосходит многих конкурентов и на это стоит обратить внимание. В отдельных обзорах, я думаю, это будет показано".