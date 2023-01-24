Android 14 сможет блокировать установку приложений из APK-файлов

По сообщению 9to5Google, в бета-версии Android 14 обнаружено серьезное ужесточение правил установки новых приложений.

Некоторое время назад Google уже ввела ограничение для новых приложений, которые размещаются в маркете Google Play, — они должны требовать как минимум Android 12, чтобы иметь возможность установиться. Однако это ограничение можно обойти, скачав APK-файл напрямую с сайта разработчика.

Похоже, в Android 14 все изменится: возможность установки устаревших приложений будет заблокирована. Это будет касаться как магазинов приложений, так и загруженных APK-файлов.

Первоначально система будет блокировать установку приложений, которые разработаны для совсем уж древних версий ОС, но со временем планируется повысить планку вплоть до Android 6.0. Таким способом Google надеется сдержать распространение вредоносов для своей ОС, т.к. ее последние версии гораздо лучше защищены от вирусов.

Есть мнение, что установить устаревшее приложение все-таки будет можно — через командную строку. Но это не точно.