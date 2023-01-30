«Сколково» и «Иннополис» объединили инфраструктуру

«Сколково» и особая экономическая зона «Иннополис» договорились о создании единой инфраструктуры коворкингов и технопарков для резидентов и стартапов. Московские стартапы смогут разместиться в стенах технопарков ОЭЗ «Иннополис», а компании Иннополиса работать и развивать проекты на территории Инновационного центра «Сколково».

Пакет мер был разработан командами технопарков для поддержки российских стартапов в текущих условиях. Кроме того, в рамках сотрудничества стороны планируют привлекать инвестиции бизнес-ангелов в «Иннополис», запускать совместные проекты с участием резидентов «Сколково» и «Иннополиса».

Коворкинги снижают финансовую нагрузку на молодые стартапы, предоставляя при этом всю необходимую инфраструктуру для работы. На январь 2023 года в Технопарке «Сколково» анонсировано открытие уже второго коворкинга, площадью 700 м2 со 120 рабочими местами. Новый коворкинг будет отличаться по концепции. В нем будут работать в том числе технологические компании, представляющие креативные индустрии.

На данный момент ОЭЗ «Иннополис» рассматривает расширение сервисов и инфраструктуры «гибких» коворкингов не только на территории России, но и в странах СНГ.