Google рассказала об ИИ-модели MusicLM

Google опубликовала информацию о проекте MusicLM — модели искусственного интеллекта (ИИ), которая создаёт музыку в любом жанре. Базу для обучения ИИ составили 280 тыс. часов записей, что дало системе широкие возможности.

Примечательно даже не то, что в своей работе MusicLM успешно комбинирует жанры и инструменты, а способность платформы создавать композиции на базе заданных в текстовом описании абстрактных понятий. В одном из примеров модель «написала» трек, сочетающий танцевальную музыку с реггетоном, обладающий «космической, потусторонней» мелодией, которая вызывает «чувство трепета и благоговения». Заданием может быть описание картины или же желаемую композицию можно напеть или просвистеть.

Впрочем, от идеальных результаты работы MusicLM тоже далеки: некоторые композиции звучат странно, а вокал вообще неразборчив. Кроме того, Google пока не готова сделать работу с новой ИИ-моделью общедоступной из-за нежелания получать иски, связанные с авторским правом, ведь зачастую достаточно нескольких нот, чтобы объявить композицию плагиатом и выдвинуть претензии.