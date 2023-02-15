Google начала тестировать Privacy Sandbox в Android 13 для защиты конфиденциальности

Примерно год назад компания Google объявила о намерении повысить защиту конфиденциальности пользователей Android от рекламных систем и всевозможных поведенческих трекеров с помощью инструмента Privacy Sandbox. Теперь возможность настройки данной функции появилась у ограниченного числа пользователей устройств на базе Android 13.

Новый механизм во многом соответствует концепции функции Apple App Tracking Transparency для iOS. Ранняя версия Privacy Sandbox для Android-разработчиков появилась ещё в апреле прошлого года, а теперь возможности настройки конфиденциальности стали доступны ограниченному кругу пользователей Android 13. Это позволит как разработчикам, так и пользователям опробовать новую функциональность в реальных условиях.

Доступ к новым функциям постепенно будет расширяться, владельцы некоторых моделей смартфонов получат уведомления операционной системы, сообщающие о том, что их устройства подходят для участия в эксперименте. Privacy Sandbox на Android представляет собой набор инструментов, призванных задать новый стандарт доступа сайтов и рекламодателей к информации о пользователях без компрометации конфиденциальности данных.

Сейчас Android-устройствам присваиваются уникальные идентификаторы Android Advertising ID (с возможностью сброса), которые используются для отслеживания пользовательских интересов и создания персональных рекламных профилей, используемых разработчиками приложений. При применении Privacy Sandbox эти идентификаторы будут заменяться специальными API, что, по мнению Google, ограничит передачу пользовательских данных сторонним компаниям и позволит избавиться от универсальных идентификаторов, причём возможность демонстрации персонализированной рекламы по-прежнему сохранится.

Privacy Sandbox для Android отличается от Privacy Sandbox для Chrome, хотя оба проекта преследуют одну и ту же цель. По данным Google, бета-версия Privacy Sandbox для Android использует новые API, разработанные для обеспечения большей конфиденциальности. Они не применяют идентификаторов, способных отслеживать активность в приложениях и на сайтах. Приложения, участвующие в программе бета-тестирования, могут использовать эти API для демонстрации пользователям релевантной рекламы и оценки её эффективности.

Пользователи, выбранные для участия в программе бета-тестирования для Android, смогут управлять рекламой, редактируя свои персональные интересы в секции Privacy Sandbox. Например, если пользователь видит рекламу туристического снаряжения и спальных мешков, отобранную на основе алгоритмов Android, но она не соответствует его реальным интересам, он сможет отключать соответствующий раздел в настройках. Кроме того, пользователи смогут в любое время отказаться от участия в бета-тестировании или, наоборот, вернуться в программу.