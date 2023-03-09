Криптобиржа Binance запретила россиянам покупать доллары и евро через P2P

Крупнейшая в мире криптобиржа по объему операций Binance запретила россиянам, а также любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. Об этом Forbes сообщил представитель биржи. Решение было принято в соответствии с десятым пакетом ограничительных мер Евросоюза против России.

Кроме того, биржа запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли по P2P. «Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты», — указал представитель биржи. При попытке провести транзакцию площадка предлагает выбрать «местную валюту для P2P-торговли» в соответствиями с правилами Binance «для страны, указанной при верификации».

Сервисы P2P (peer-to-peer) позволяют пользователям совершать между собой сделки без посредничества биржи, на определенных ими самими условиях. P2P-сервисы Binance и других криптобирж россияне стали активно использовать в 2022 году как инструмент для перевода денег за рубеж — после того, как обычные SWIFT-переводы стали затруднены. С помощью такх сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту (например, привязанный к стоимости доллара стейблкоин USDT за рубли).