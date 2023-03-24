Представлен смартфон Samsung Galaxy F14

Samsung Galaxy F14 несколько дней тому назад засветился в довольно подробном видеообзоре, но только сейчас эту модель представили официально. Смартфон дебютировал в Индии, где за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти просят эквивалент 160 долларов. Вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти чуть дороже – 180 долларов.

Samsung Galaxy F14 базируется на собственной 5-нанометровой SoC Samsung Exynos 1330. Смартфон получил экран PLS с диагональю 6,72 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 13-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру с датчиками разрешением 50, 2 и 2 Мп.

Емкость аккумулятора составила 6000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. В качестве программной платформы выступила Android 13 с интерфейсом One UI 5.0 (Samsung обещает два больших обновления ОС и 4 года обновлений безопасности).