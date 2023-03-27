В России создали аналог ChatGPT

Исследователи российской ИТ-компании Sistemma на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создали отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России.



"Качественные тексты, поиск необходимой информации, глубокий анализ данных, пошаговые инструкции, программы обучения, код и творческие задачи – все это не проблема для модели. Она адаптируется к предпочтениям пользователя и учитывает контекст общения", - сообщается на официальном сайте компании.



Основной задачей SistemmaGPT является интеграция искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Модель способна анализировать большие объемы данных и находить инсайты, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки, отвечать на электронные письма, работать с пользователями в социальных сетях, управлять складом и многое другое.

