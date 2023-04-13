Google выпустила бета-версию Android 14

Google выпустила первую бета-версию Android 14, в которой было уделено особое внимание конфиденциальности, безопасности и производительности.

«Мы постоянно совершенствуем функции и стабильность Android 14, и пришло время открыть этот опыт как для разработчиков, так и для ранних пользователей», - рассказала компания в своем блоге.

Каждый выпуск Android приносит новые усовершенствования в системный пользовательский интерфейс, и вот некоторые из них, которые вы можете заметить в Beta 1. Стрелка «Назад» в приложениях стала более видимой. Она адаптируется к цветовому оформлению тем и обоев. В Android 14 теперь можно создать пользовательское действие ChooserAction с помощью ChooserAction.Builder.

Android 14 позволяет добавлять новые графические возможности, которые можно использовать для того, чтобы приложение действительно выделялось. Новая версия ОС позволяет динамически настраивать набор языков в Android Settings. Вы можете настроить свое приложение на автоматическую поддержку языковых предпочтений для каждого приложения.

«Поскольку Android 14 находится в стадии бета-тестирования, мы открываем доступ к нему как для пользователей, так и для разработчиков. В ближайшие недели можете ожидать, что все больше пользователей будут тестировать приложение на Android 14 и сообщать о найденных проблемах. Чтобы проверить совместимость, установите опубликованное приложение на устройство или эмулятор под управлением Android 14 Beta. После устранения всех проблем опубликуйте обновление как можно скорее», - сообщает Google.