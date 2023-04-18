Kaspersky представила решения для защиты бизнеса на Международном ИКТ форуме «ТИБО-2023» в Минске

Компания Kaspersky примет участие в XXIX Международном форуме «ТИБО-2023» в Минске, который проходит с 18 по 21 апреля 2023 года. Участники форума смогут ознакомиться с решениями для комплексной защиты бизнеса от актуальных киберугроз и узнать о возможностях их применения. В рамках форума Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси, выступит с докладом о влиянии искусственного интеллекта на сферу кибербезопасности.

На стенде компании будет представлена линейка флагманских защитных решений для малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе для промышленных предприятий. Среди них – платформа Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), которая призвана защитить периметр инфраструктуры от сложных целевых атак; платформа Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), предназначенная для централизованного сбора, анализа и корреляции событий безопасности; продукт Kaspersky EDR Expert для защиты рабочих устройств в корпоративной сети. Также участники конференции смогут ознакомиться с защитными решениями класса XDR, в том числе с промышленной XDR-платформой Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS), которая объединяет мониторинг и обнаружение вторжений в промышленной сети с защитой промышленных рабочих мест.

«Ландшафт киберугроз с каждым годом усложняется, причем атаки затрагивают самый широкий спектр компаний, независимо от их масштаба. Мы наблюдаем всплески по всем видам угроз: DDoS, APT, социальная инженерия; также в Беларуси на стабильно высоком уровне остается количество атак с применением программ-шифровальщиков. Участники «ТИБО-2023» смогут ознакомиться с широкими возможностями технологий защиты от Kaspersky, которые предполагают комплексный и в то же время индивидуальный подход, соответствующий конкретным потребностям бизнеса» – отмечает Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.

Международный ИКТ Форум «ТИБО» – крупнейшее событие Республики Беларусь в ИТ-сфере. Это площадка для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества.

Kaspersky — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио Kaspersky включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии Kaspersky защищают более 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Подробнее на www.kaspersky.ru.