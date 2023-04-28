Первую NFT-коллекцию от ВКонтакте раскупили за 30 минут

ВКонтакте провела продажу собственной NFT-коллекции CryptoSpotty — первый кейс продажи невзаимозаменяемых токенов за рубли. 90% токенов пользователи раскупили за полчаса, а вся коллекция из 8 000 Спотти разошлась менее чем за 1 час. Обладателями собственных токенов с легендарным маскотом стали более 3 000 пользователей.

Соцсеть зафиксировала огромный спрос на коллекцию: уже на самом старте продаж в очереди на покупку одномоментно находилось более 10 000 пользователей, а всего желающих купить NFT из первого дропа было десятки тысяч. CryptoSpotty стал топ-1 коллекций на маркетплейсе Rarible по объёмам продаж за час. Все полученные средства ВКонтакте отправит фонду «Внимание» на восстановление архитектурного памятника — доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.

Социальная сеть провела первый успешный кейс продажи NFT за рубли в приложении VK NFT. Вместе с уникальными CryptoSpotty покупатели получили приоритетный доступ к следующим продажам коллекций на платформе ВКонтакте. Коллекция уже активно торгуется на вторичном рынке на маркетплейсе Rarible в несколько раз дороже первоначальной стоимости продажи. В будущем ВКонтакте запустит собственный NFT-маркетплейс для первичной и вторичной продажи с функцией минтинга — все авторы соцсети смогут самостоятельно выпускать, продвигать и продавать цифровое искусство.