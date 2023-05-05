Школьники из Клецка посетили ПВТ

Заместитель директора ПВТ Кирилл Залесский заинтересовал будущих программистов, рассказав о том,

- какие передовые IT-разработки созданы компаниями-резидентами ПВТ;

- как стать резидентом Парка высоких технологий;

- почему за искусственным интеллектом будущее и что может изменить использование технологии Chat GPT;

- зачем делать акцент на изучение английского языка и развитие soft skills и многое другое.

«В нашей стране созданы все условия, чтобы развиваться в IT-сфере. По своему развитию мы не просто догоняем, а опережаем многие страны», - отметил Кирилл Залесский.

Во время встречи школьники активно задавали вопросы, касающиеся моделей цифрового бизнеса в ПВТ, востребованных языков программирования, существующих в Парке образовательных проектов и т.д.