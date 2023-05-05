Школьники из Клецка посетили ПВТ

Заместитель директора ПВТ Кирилл Залесский заинтересовал будущих программистов, рассказав о том,
- какие передовые IT-разработки созданы компаниями-резидентами ПВТ;
- как стать резидентом Парка высоких технологий;
- почему за искусственным интеллектом будущее и что может изменить использование технологии Chat GPT;
- зачем делать акцент на изучение английского языка и развитие soft skills и многое другое.
«В нашей стране созданы все условия, чтобы развиваться в IT-сфере. По своему развитию мы не просто догоняем, а опережаем многие страны», - отметил Кирилл Залесский.
Во время встречи школьники активно задавали вопросы, касающиеся моделей цифрового бизнеса в ПВТ, востребованных языков программирования, существующих в Парке образовательных проектов и т.д.
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