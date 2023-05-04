4 мая отмечается день "Звездных войн" и "Всемирный день ​​паролей"

4 мая фанаты научно-фантастической франшизы Джорджа Лукаса отмечают день "Звездных войн". Так получилось, что в этом году сегодня также отмечается "Всемирным днем ​​паролей". Впервые он был придуман Intel в 2013 году для повышения осведомленности о надежных паролях.

Большинство пользователей по-прежнему используют пароли для входа на веб-сайты, в свои банки и другие сервисы, требующие конфиденциальности. Каждый год компания NordPass, занимающаяся управлением паролями, составляет список из 200 наиболее часто используемых паролей за последний год.

В нижней части этого списка за прошлый год, на 196-м месте, находятся «StarWars». Да, многие люди используют «StarWars» в качестве пароля.

Вот 10 самых популярных паролей для личного использования в 2022 году, по данным NordPass: password; 123456; 123456789; guest; qwerty; 12345678; 111111; 12345; col123456; 123123. В этом списке 8 из 10 паролей могут быть взломаны менее чем за секунду. Исключения составляют «guest», который можно взломать за 10 секунд.