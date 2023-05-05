В МТС снижены цены на ряд восстановленных смартфонов Apple с гарантией. Их можно приобрести по сниженным ценам. Выгода при этом составит до 100 рублей.

iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым HD экраном. Его основная камера на 12 Мп способна снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Фронтальная камера на 7 Мп умеет настраивать освещение так, чтобы черты лица и цвет кожи смотрелись наиболее естественно. Устройство защищено от воздействия пыли и влаги в соответствии со стандартом IP67. Сэкономить до 70 рублей можно на покупке iPhone SE (2020) 64Gb, Б/У, грейд А.

iPhone 8 — смартфон, имеющий 4,7-дюймовый дисплей, стеклянный корпус, поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi, шестиядерный процессор A11 Bionic. Аппарат оснащен технологией True Tone, которая устанавливает подходящую для текущего освещения интенсивность и цветовую температуру белого цвета. Основная камера смартфона – 12 Мп с автофокусом, светодиодной вспышкой и оптическим стабилизатором. С выгодой до 70 рублей можно приобрести iPhone 8 64GB, Б/У, грейд A.

iPhone Xr снабжен ярким Liquid Retina дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, который поддерживает технологию True Tone. Его основная камера на 12 Мп позволяет вести съемку видео в 4K с частотой 60 кадров. Фронтальная камера на 7 Мп способна снимать селфи с эффектом размытия фона. Высокое быстродействие в играх и плавность работы приложений обеспечивает мощный процессор Apple A12 Bionic в сочетании с 3 Гб оперативной памяти. Со скидкой до 100 рублей можно оформить модель iPhone Xr с памятью 128GB, Б/У, грейд A и В, а также с памятью 64GB, Б/У, грейд В.

iPhone Xs – смартфон, оснащенный 5,8-дюймовым Super Retina дисплеем с разрешением 2436х1125 пикселей. Устройство работает на основе 6-ядерного процессор Apple A12 Bionic и 4 Гб оперативной памяти. Смартфон оснащен двойной камерой на 12+12 Мп для повседневной съемки и 7-мегапиксельным объективом для создания селфи. И чип, и фотомодули работают при поддержке искусственный интеллекта. Экономия до 100 рублей составит при покупке iPhone Xs 256GB, Б/У, грейд B.

Все восстановленные смартфоны проходят ряд специальных тестов с помощью соответствующего программного обеспечения: они полностью технически исправны, в них работают все функции. На устройства действует гарантия сроком один год и обслуживаются они в официальном сервисном центре Apple.

В зависимости от внешнего вида и истории устройств каждому аппарату присваивается один из грейдов А или В. Устройства грейда А находятся в отличном состоянии. На них допускаются единичные микроцарапины на экране и мелкие царапины на боковых гранях корпуса. Смартфоны, соответствующие грейду B, находятся в хорошем состоянии. В них возможно присутствие мелких царапин и потертостей.

Купить обновленные смартфоны Apple могут все желающие по акции «Для всех». А для абонентов МТС доступны варианты рассрочки до 2 лет без первого платежа в рамках акции «Промо 2023».

Перечень восстановленных моделей iPhone со сниженными ценами представлен по ссылке.