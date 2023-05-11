Представлен ИИ-помощник программиста Google Codey

На мероприятии Google I/O компания представила набор основанных на алгоритмах искусственного интеллекта инструментов помощи программисту, в том числе чат-бот, выступающий прямым конкурентом GitHub Copilot — он ассистирует в написании кода и работе с облачными сервисами Google.

В основе всех этих инструментов, предлагающих автоматическое дополнение и генерацию кода, лежит нейросеть Codey, которая, в свою очередь, базируется на большой языковой модели Google PaLM 2. Компания обучила Codey на большом объёме исходного кода, лицензия которого позволяет использовать его в этих целях, а также на коде собственных продуктов Google. Проект получил интеграцию с экосистемой сервисов компании: она постоянно обучается на коде её проектов, и хотя первичным для неё является контекст Google Cloud, предлагаемый код не ограничивается этим направлением: поддерживаются языки Go, Java, JavaScript, Python и SQL, а начать работу с новыми инструментами можно будет, установив расширения для сред Visual Studio Code, IDE JetBrains и Google Shell.

К сожалению, пока доступ к новым инструментам есть только у небольшого числа клиентов компании — вероятно, более подробно о своих планах она расскажет на мероприятии Google Cloud Next. В перспективе компания собирается использовать эти ИИ-модели, чтобы помочь разработчикам управлять услугами в Google Cloud, включая развёртывание и масштабирование приложений — изучить все возможности инфраструктуры было бы затруднительно, ведь в её документации уже более миллиона страниц. Наконец, сообщили в компании, Google решила избавить клиентов от выполнения рутинных задач, чтобы освободить время для чего-то более творческого.