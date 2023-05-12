Google выпустила Android 14 Beta 2

Разработчикам стала доступна вторая бета-версия Android 14. Её выпуск сопроводили постом в блоге Google для разработчиков с описанием новых функций системы.

Android 14 Beta 2 устранит многие ошибки, обнаруженные в первой бета-версии. Google расширяет возможности камеры благодаря встроенной поддержке 10-битных HDR-изображений для ещё более насыщенных и ярких цветов. Формат изображения Ultra HDR, используемый Google, полностью совместим с изображениями JPEG, поэтому приложения смогут при необходимости отображать изображения HDR как SDR. Google также добавляет поддержку захвата 10-битного сжатия изображений на поддерживаемых устройствах.

Android 14 также предоставит приложениям и расширениям больше времени обработки для улучшения изображений при слабом освещении. Пользоваться расширением для фокусировки и масштабирования теперь можно будет по касанию, а функция постпросмотра будет быстрее предоставлять менее обработанные изображения.

Новые функции жестов Predictive Back, появившиеся в Android 14, получили дополнительные настройки для разработчиков во второй бета-версии. Также добавлена ​​поддержка передачи звука без потерь через USB. Это означает, что вы сможете подключаться к наушникам и усилителям высокого класса без какого-либо микширования, регулировки громкости или обработки звука. Google говорит, что работает с OEM-партнёрами, чтобы включить USB-аудио без потерь для устройств, которые появятся позже в этом году.

Google также добавляет Health Connect в Android 14 в качестве встроенной функции. Health Connect хранит данные о вашем здоровье и физической форме и позволяет пользователям управлять тем, как эти данные распределяются между приложениями. Health Connect также получит возможность делиться программами тренировок.

Android 14 также получает новое диалоговое окно разрешения доступа к данным о местоположении, которое будет информировать пользователей каждый раз, когда приложение хочет поделиться данными о местоположении с третьими лицами. Пользователи также получат уведомление, если какое-либо из приложений с доступом к местоположению попытается изменить свои методы обмена данными, чтобы начать делиться своими данными с третьими лицами. Все эти функции будут доступны в меню настроек устройства.

Ожидается, что Android 14 обретёт более-менее финальный облик с выпуском Beta 3, который выйдет в июне. Затем Google выпустит еще две бета-версии, прежде чем будет готов финальный коммерческий релиз.