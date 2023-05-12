В МТС снизились цены на три версии смартфона POCO M5

В салонах связи и интернет-магазине МТС снизились цены на все три версии популярного смартфона POCO M5 с объемом памяти 4/64GB, 4/128GB и 6/128GB. С 12 мая по 4 июня при их покупке можно сэкономить до 70 рублей.

POCO M5 – это смартфон с емкой батареей, ярким плавным экраном и мощным процессором. Он оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для создания запоминающихся фотографий в нем предусмотрены основная тройная камера на 50+2+2 Мп и фронтальная камера на 5 Мп. Смартфон собран на основе мощного 8-ядерного процессора MediaTek Helio G99, для которого характерны высокая производительность и пониженное энергопотребление.

Дополнительно предусмотрены сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку, модуль NFC для бесконтактной оплаты, ИК-порт для управления бытовой техникой и аудиоразъём 3,5 мм. Внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч способен обеспечить до 21 часа автономной работы в режиме непрерывного воспроизведения видео и до 42 часов – в режиме разговоров. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Стоимость версии POCO M5 с 4/64GB памяти снижена на 40 рублей, модели с 4/128GB памяти – на 50 рублей, модели с 4/128GB памяти – на 70 рублей.

Цены на все версии смартфонов, действующие по 4 июня, представлены по ссылке.