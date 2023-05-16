ПВТ посетила делегация Владимирской области

Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым посетила Парк высоких технологий.

В ходе визита гости ознакомились с деятельностью Парка, его достижениями, правовыми условиями работы, а также разработками резидентов ПВТ в сфере здравоохранения, банковского программного обеспечения, финтеха, дополненной реальности. 

Заместитель директора Парка высоких технологий Кирилл Залесский отметил, что сегодня ПВТ – это визитная карточка Беларуси. «Парк высоких технологий – экономически успешная история. Парк развивается внушительными темпами по всем направлениям: пополняется новыми резидентами, выпускает уникальные IT-продукты, расширяет круг деловых партнеров и т.д. Без преувеличения это мощнейший драйвер экономического роста, который вносит огромный вклад в макроэкономическую стабильность и развитие нашей страны», – подчеркнул Кирилл Залесский. 

В завершение встречи участники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся перспектив развития Парка, IT-образования, существующих образовательных проектов в ПВТ и многое другого.  

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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