Названы самые распространенные векторы атак программ-вымогателей в 2022 году

В 2022 году 43% атак программ-вымогателей начиналось с эксплуатации уязвимостей в общедоступных приложениях. Почти в каждом четвёртом случае (24%) атаки программ-вымогателей начинались с использования ранее скомпрометированных аккаунтов пользователей, а в 12% ― с вредоносных писем. Таковы данные отчёта «Природа инцидентов информационной безопасности».

В ряде случаев целью атакующих было не шифрование данных, а получение доступа к личной информации пользователей, интеллектуальной собственности и другим конфиденциальным данным организаций.

В ходе расследования инцидентов с применением программ-шифровальщиков эксперты компании обнаружили, что в большинстве случаев злоумышленники находились в сети клиента некоторое время после проникновения. Атакующие зачастую используют PowerShell для сбора данных, Mimikatz для повышения привилегий и PsExec для удалённого выполнения команд или фреймворки типа Cobalt Strike для проведения всех этапов атаки.

«Скомпрометированные учётные данные пользователей, уязвимости в ПО и методы социальной инженерии в большинстве случаев позволяют злоумышленникам проникать в корпоративную инфраструктуру и производить вредоносные действия, в том числе и атаки посредством программ-шифровальщиков. Чтобы минимизировать эти риски, важно, чтобы компании вводили и контролировали политику надёжных паролей, регулярно обновляли корпоративное ПО, а также обучали сотрудников основам информационной безопасности», ― комментирует Константин Сапронов, руководитель глобальной команды реагирования на компьютерные инциденты Kaspersky.

Как показал традиционный ежегодный опрос «Информационная безопасность бизнеса», более 40% компаний во всём мире подверглись как минимум одной атаке программы-вымогателя в 2022 году. При этом малые и средние предприятия платили за восстановление данных в среднем 6,5 тысяч долларов, а крупный бизнес ― 98 тысяч долларов.